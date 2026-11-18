У тимчасово окупованому Криму 18 листопада запровадили обмеження електропостачання через дефіцит потужності. Без світла залишилися десятки населених пунктів, зокрема частина Євпаторії.

Про це повідомляє у телеграмі "Крим Реалії" з посиланням на окупаційне підприємство "Крименерго".

Які райони Криму залишилися без електропостачання?

За наявною інформацією, у Джанкойському та Ленінському районах знеструмлені 42 населені пункти. Відключення також торкнулися семи сіл Роздольненського району, низки населених пунктів Нижньогірського району та частини Євпаторії.

За даними окупаційних енергетиків, електропостачання планують відновлювати протягом трьох – шести годин. Також електроенергію можуть подавати почергово.

У Севастополі продовжує діяти графік "дві години зі світлом, шість годин без світла". Споживачів розділили на чотири черги, при цьому графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, 24 жовтня внаслідок атаки безпілотників була уражена підстанція "Тамань" у Краснодарському краї Росії. Вона забезпечує передачу електроенергії з півдня Росії до тимчасово окупованого Криму. Після удару на півострові стався масштабний блекаут. Згодом окупаційна влада запровадила жорсткі графіки обмеження електропостачання.