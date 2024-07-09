Стало більше білих клітинок: у Львові змінили графіки погодинних відключень

Ситуація в українській енергосистемі залишається складною і через це застосовують графіки погодинних відключень світла. У Львові їх змінили.

Постійні графіки погодинних відключень у Львові та області знову довелося змінити. Це сталося через значний обсяг обмежень споживання електроенергії.

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Стало більше "можливих відключень"

У графіку стало більше білих клітинок, оскільки терміни знеструмлень відтепер можуть бути довшими, залежно від вказівок Укренерго.

Щодня Львівобленерго публікує додаткову інформацію з періодами відключень на добу на офіційних сторінках Львівобленерго у соцмережах та на сайті.

Графіки відключень світла на Львівщині / Львівобленерго

Це фактично уточнення, які саме години у червоних та білих періодах постійного графіка будуть знеструмлені для кожної групи цієї доби.

Інформація про відключення може коригуватись, в залежності від вказівок Укренерго.