Заручники ситуації: у Львівобленерго пояснили, чому часто змінюють графіки

У Львові діє графік погодинних відключень електроенергії. Світло вимикають почергово для усіх абонентів, тривалість відключень щодня різна. А останні дні графік узагалі змінювали кілька разів упродовж дня.

Зокрема, 27 серпня його змінвали десять разів. Наразі у "Львівобленерго" пояснили, чому так відбувається.

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Зазначають, що стабілізувати ситуацію може повернення "білих" клітинок у графік, а наразі ж вони керуються виключно розпорядженнями від НЕК "Укренерго".

Лише виконують зміни, а не встановлюють

В компанії кажуть, що не можуть впливати на частоту або причини змін у графіках, а лише виконують вказівки і не мають права ігнорувати команди. Водночас "Укренерго" не пояснює причини частих змін.

Всі розпорядження ми отримуємо від НЕК "Укренерго", ми не можемо пояснити чому так відбувається. Вони вносять корективи. Ми заручники ситуації, тому що ми не маємо права не публікувати зміни,

– повідомили в "Львівобленерго".

Також в компанії зазначили, що раніше на такі випадки могли застосовувати графік із білими клітинками – "можливе відключення", та наразі його скасували.

"Якби так і було, то ми б тоді могли вимикати світло у цих клітинках в разі потреби, але зараз ми даємо точні години включення і виключення. Оновлюємо рівно стільки разів, скільки команд дає "Укренерго"",– пояснила речниця "Львівобленерго" Галина Петрушко.

Відключення світла у Львові

Сьогодні, 29 серпня, на Львівщині продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Протягом доби мешканцям області світло вимикатимуть на 1 – 3 години, залежно від групи.