Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години, маємо бути готові, – мер Івано-Франківська

Під час оперативної наради в Івано-Франківській міській раді мер Руслан Марцінків наголосив на необхідності підготувати місто до можливого повного відключення електроенергії. Воно може тривати до 24 годин.

Про це він сказав під час оперативної наради в Івано-Франківській міській раді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mi100.

Марцінків попереджає про відключення світла до 24 годин

Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові,

– зазначив він.

Марцінків пояснив, що за відсутності електрики температура в квартирах може падати до критичних значень, тому місто повинно мати детальний план дій для населення.

"У нас має бути розуміння, що робити людям, коли в квартирі буде 4 градуси і темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати", – додав мер.

Особливу увагу на нараді приділили роботі пунктів обігріву. Мер підкреслив, що такі пункти повинні працювати ефективно, а не формально, з генераторами, запасами палива, гарячим чаєм, печивом та іншими необхідними речами.

Як один із варіантів розгортання пунктів обігріву розглядають освітні заклади, зокрема школи, які можна оперативно пристосувати для прийому людей у разі надзвичайної ситуації.

