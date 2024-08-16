Наступного тижня в Україні можуть знову почати вимикати світло: в Міненерго назвали причину

Зараз в Україні не діють графіки відключень світла, проте це знову може стати актуальним. У Міненерго назвали причину цього.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук розповіла, що в Україні зростає кількість споживання електроенергії. Через це можуть повернутись до графіків відключень світла.

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Потрібно ощадливо користуватись електроенергією

Наступного тижня можуть знову застосовувати графіки відключень електроенергії через спекотну погоду. Внаслідок цього зростає кількість споживання електроенергії.

Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень,

– сказала заступниця міністра енергетики.

Енергетики закликають ощадливо користуватися електроенергією. Мовиться про те, щоб не вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.