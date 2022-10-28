Ситуація далі екстрена, – в ОП розповіли, коли відключення світла стануть плановими

Росія регулярно намагається знищити українську інфраструктуру, і іноді її ракети чи дрони-камікадзе попадають в ціль. Тому наразі ситуація з енергозабезпеченням залишається екстреною.

Зокрема саме через ці пошкодження, а також для того, щоб швидко та безпечно їх полагодити, енергетикам необхідно, щоб навантаження на електромережу не було надмірним. Тому у багатьох містах України вимикали світло.

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Планові, а не аварійні відключення

Однак про такі аварійні відключення доволі часто українці могли дізнатися тоді, коли лампочка раптово гасла, а з нею переставали працювати й усі прибори в домі. Тому для більш комфортного та ефективного планування влада України вирішила запровадити графіки відключення світла.

Тепер вони будуть не аварійними, а плановими. Запрацюють вони з наступного тижня, однак як довго триватимуть – наразі не повідомляється.

У Харкові вже з'явився графік відключення світла

28 жовтня про графік планового відключення у Харкові світла заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. У Харкові для комфорту жителів місто поділили на 12 черг відключення світла. Максимальний ж термін його відсутності становитиме три години.

Електроенергію вимикатимуть у такому порядку:

1 черга з 07:00 до 10:00

2 черга з 08:00 до 11:00

3 черга з 09:00 до 12:00

4 черга з 10:00 до 13:00

5 черга з 11:00 до 14:00

6 черга з 12:00 до 15:00

7 черга з 13:00 до 16:00

8 черга з 14:00 до 17:00

9 черга з 15:00 до 18:00

10 черга з 16:00 до 19:00

11 черга з 17:00 до 20:00

12 черга з 18:00 до 21:00

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