Ситуація далі екстрена, – в ОП розповіли, коли відключення світла стануть плановими
Джерело:Кирило Тимошенко
Росія регулярно намагається знищити українську інфраструктуру, і іноді її ракети чи дрони-камікадзе попадають в ціль. Тому наразі ситуація з енергозабезпеченням залишається екстреною.
Зокрема саме через ці пошкодження, а також для того, щоб швидко та безпечно їх полагодити, енергетикам необхідно, щоб навантаження на електромережу не було надмірним. Тому у багатьох містах України вимикали світло.
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Планові, а не аварійні відключення
Однак про такі аварійні відключення доволі часто українці могли дізнатися тоді, коли лампочка раптово гасла, а з нею переставали працювати й усі прибори в домі. Тому для більш комфортного та ефективного планування влада України вирішила запровадити графіки відключення світла.
Тепер вони будуть не аварійними, а плановими. Запрацюють вони з наступного тижня, однак як довго триватимуть – наразі не повідомляється.
У Харкові вже з'явився графік відключення світла
28 жовтня про графік планового відключення у Харкові світла заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. У Харкові для комфорту жителів місто поділили на 12 черг відключення світла. Максимальний ж термін його відсутності становитиме три години.
Електроенергію вимикатимуть у такому порядку:
- 1 черга з 07:00 до 10:00
- 2 черга з 08:00 до 11:00
- 3 черга з 09:00 до 12:00
- 4 черга з 10:00 до 13:00
- 5 черга з 11:00 до 14:00
- 6 черга з 12:00 до 15:00
- 7 черга з 13:00 до 16:00
- 8 черга з 14:00 до 17:00
- 9 черга з 15:00 до 18:00
- 10 черга з 16:00 до 19:00
- 11 черга з 17:00 до 20:00
- 12 черга з 18:00 до 21:00
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