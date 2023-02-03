В Одесі – масштабна аварія на підстанції: частина міста повністю знеструмлена

В Одесі 3 лютого сталася масштабна аварія на підстанції. Частина міста залишилася без світла.

Про це розповіли у ДТЕК Одеські електромережі. Містян просять поставитися до ситуації з розумінням.

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В Одесі трапилася аварія на підстанції

У зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК Укренерго тимчасово знеструмлені:

Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси,

частина Одеського району.

Знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти. Енергетики НЕК Укренерго усувають аварію,

– мовиться у повідомленні.

Електропостачання обіцяють відновити після завершення робіт.

Чому на Одещині найскладніша ситуація зі світлом

Представник Одеської ОВА Антона Шалигайло заявив, що думка про те, що в інших областях ситуація з електропостачанням краща, ніж в Одеській області, – хибна. Він наголосив, що саме російські обстріли є причиною всіх негараздів.

"Пошкодження енергооб'єктів в інших областях також негативно впливають на стан нашого електропостачання через дефіцит лімітів, які розподіляються між регіонами", – зазначив Шалигайло.

За його словами, найгірша ситуація, коли росіяни завдають ударів по енергетичному обладнанню в Одеській області.

Тоді виникають інші проблеми, але вже технічного характеру, які ускладнюю фізичну передачу та розподіл енергії по регіону,

– зауважив представник ОВА.

Він додав, що саме це відбулося після атаки 26 січня, яка завдала серйозних руйнувань.

Водночас у південних та північних районах Одеської області ситуація зі світлом є кращою. Туди подають потужності, які не може взяти Одеський район.

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