Майже 900 абонентів без світла: наслідки стихійного лиха на Полтавщині
- Внаслідок стихійного лиха на Полтавщині без світла залишилися 2 юридичних та понад 800 побутових споживачів.
- Кобеляцька громада зазнала найбільших руйнувань, пошкоджено близько 300 приватних будинків, 129 з яких у критичному стані.
- Аварійне відключення електропостачання сталося у трьох населених пунктах Лохвицької громади, енергетики працюють над відновленням.
У суботу, 12 липня, внаслідок стихійного лиха постраждала цивільна інфраструктура. Без світла залишилися 2 юридичних та понад 800 побутових споживачів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.
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Наслідки негоди в Полтавській області
Найбільше руйнувань через негоду зазнала Кобеляцька громада – попередньо пошкоджено близько 300 приватних будинків, з яких 129 – у критичному стані. Також постраждали сільськогосподарські угіддя та об’єкти інфраструктури. Низка населених пунктів залишилась без електропостачання.
За словами Володимира Когута, через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення електропостачання у трьох населених пунктах Лохвицької громади.
Без світла залишилися 2 юридичних та 837 побутових споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання,
– сказав він.
Енергетики продовжують відновлення електропостачання. Своєю чергою, влада закликає жителів бути обережними, уникати потенційно небезпечних ділянок та слідкувати за офіційною інформацією.
Нагадаємо, що без світла залишилися тисячі людей у Полтавській області також 11 липня через негоду. Загалом без електроенергії були понад 5 тисяч споживачів.