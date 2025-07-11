Без світла тисячі людей: на Полтавщині сталося відключення через негоду

У Полтавській області 11 липня жителі кількох громад залишилися без електроенергії через сильний вітер. Загалом світла немає у понад 5 тисяч споживачів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Що відомо про відключення світла на Полтавщині 11 липня?

Посадовець розповів, що понад 5,4 тисячі абонентів у Зіньківській, Кременчуцькій, Карлівській і Диканській громадах Полтавської області залишилися без світла. Причина знеструмлення – сильні пориви вітру.

Близько 21:00 11 липня Володимир Когут написав, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

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До слова, напередодні, 10 липня, негода накрила Львівську й Тернопільську області. Унаслідок чого без світла залишилися сотні населених пунктів.

Станом на ранок п'ятниці на Львівщині були повністю знеструмлені 54 населені пункти повністю, а ще 159 – частково.