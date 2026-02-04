Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися, – Шмигаль назвав причини

Ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Чому в Україні може погіршуватися ситуація з графіками відключень?

Денис Шмигаль зазначив, що графіки відключень можуть погіршуватися через останній ворожий удар по енергетиці та факт, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним.

Відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах. У Києві працюють більш ніж 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад Нафтогазу,

– написав міністр.

Очільник Міненерго зауважив, що місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, в які терміни буде відновлено теплопостачання.

"У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу", – резюмував Шмигаль.

Варто зазначити, що Денис Шмигаль також наголошував, що Росія готує нові атаки на українську енергетику. Вони можуть відбутися вже найближчим тижнем.

Як Росія тероризує енергосистему України?