Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися, – Шмигаль назвав причини
- Денис Шмигаль повідомив, що графіки відключень можуть погіршуватися через останні удари по енергетиці та дефіцит генерації в енергосистемі.
- Відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, зокрема в Києві працюють понад 230 бригад, а також залучено 40 ремонтних бригад "Нафтогазу".
Ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.
Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Чому в Україні може погіршуватися ситуація з графіками відключень?
Денис Шмигаль зазначив, що графіки відключень можуть погіршуватися через останній ворожий удар по енергетиці та факт, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним.
Відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах. У Києві працюють більш ніж 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад Нафтогазу,
– написав міністр.
Очільник Міненерго зауважив, що місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, в які терміни буде відновлено теплопостачання.
"У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу", – резюмував Шмигаль.
Варто зазначити, що Денис Шмигаль також наголошував, що Росія готує нові атаки на українську енергетику. Вони можуть відбутися вже найближчим тижнем.
Як Росія тероризує енергосистему України?
У ніч на 4 лютого росіяни знову завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Відключення електроенергії були зафіксовані у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях.
Росія також цілеспрямовано атакує українські шахти, щоб порушити енергопостачання країни. У ДТЕК нагадали, що 1 лютого росіяни вдарили по автобусу з шахтарями, тоді загинули 12 людей, а ще 16 – зазнали поранень.
Окрім того, ворог гатить по українських ТЕЦ. Так, у Києві суттєвих ушкоджень після масованого обстрілу Росією 3 лютого зазнала Дарницька ТЕЦ.