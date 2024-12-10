Відключення світла в Україні 11 грудня: як діятимуть графіки

У середу, 11 грудня, в Україні знову діятимуть графіки вимкнення електроенергії. Відомо, у які саме години не буде світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Як вимикатимуть світло в Україні 11 грудня

В середу, 11 грудня, будуть діяти графіки відключень світла.

Зокрема, час застосування і обсяг обмежень електроенергії для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень

08:00 – 20:00 – дві черги відключень

20:00 – 22:00 – одна черга відключень

Також в Укренерго вказали інформацію про обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу. Відтак, із 7:00 до 20:00 буде застосування графіків обмеження потужності.

Там звернулися з проханням не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком.

В компанії вказали, що ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають та енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворожими силами обладнання.

Нагадаємо, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.