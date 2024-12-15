Графіки відключень в усіх областях уніфікують: в Укренерго пояснили, що спричинило таке рішення

З 16 грудня відключення світла застосовуватимуть за новими графіками. Окрім цього, в усіх областях вони будуть уніфіковані.

Такі зміни зумовлені вимогами оновленої інструкції "Про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Що змінить оновлена інструкція застосування графіків

Для побутових споживачів кожна черга відключень буде додатково розділена на дві підчерги. Це дозволить більш точно та рівномірно розподіляти обмеження між регіонами та всередині областей.

Окрім цього, графіки погодинних відключень в усіх областях уніфікують для того, щоб дотримуватися принципів рівномірності та справедливості. Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли до неї будуть застосовувати відключення.

За даними Укренерго, це відбуватиметься з урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

Зверніть увагу! Оскільки впродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо – остаточне вирівнювання тривалості знеструмлення відбуватиметься за підсумками тижня. За це, як і раніше, відповідатиме обленерго.

Зазначимо, що на критично важливих об'єктах, які пріоритетно мають бути забезпечені енергопостачанням, світло не вимикатимуть.