До чого готуватись українцям взимку та як швидко можна відновити пошкоджені енергетичні об'єкти

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Через значні пошкодження енергетики вимушені відключати споживачів, щоб відновити мережі або підстанції.

Про це 24 каналу сказав колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Він наголосив, що українцям потрібно бути готовими до тривалих відключень електроенергії.

Зверніть увагу Якщо в Києві не буде електрики, будинки "позамерзають", – Плачков сказав, як цього уникнути

Як швидко можна відновити пошкоджені енергооб'єкти

Плачков зазначив, що своїми ударами по критичній інфраструктурі росіяни пошкоджують лінії електропередач, обладнання на підстанціях та опорних станціях. Наразі пошкоджено 40 – 45% інфраструктури України.

Він наголосив, що енергетики зробили все можливе для того, щоб відновити електропостачання після першого удару. Але нам треба виконувати дуже великий обсяг відновлювальних робіт, а для цього потрібно відключати обладнання, оскільки під напругою неможливо працювати.

Тому, крім графіків віялових відключень, які регулярні та організовані, енергетики вимушені відключати аварійно для того, щоб відновити мережі чи підстанції після нових ударів,

– пояснив Плачков.

Через це, зауважив ексміністр, є також спонтанні відключення, про які енергетики не встигають попереджати споживачів. Ситуація ускладнюється ще й тим, що на виготовлення певного обладнання замість пошкодженого потрібно подекуди пів року.

Скільки українці можуть сидіти без світла через атаки Росії та до чого готуватись узимку: дивіться відео

Що потрібно робити українцям

Плачков наголосив, що ми повинні бути готові до відключень на декілька годин, на тиждень, а, може, й на 2 – 3 тижні. Це не виключено, якщо й надалі будуть серйозні пошкодження.

Він зауважив, що особливо це стосується мешканців великих міст, оскільки, якщо не буде електроенергії, то не буде й опалення. Якщо ж не буде тепла та газу, то буде дуже важко перечекати період, поки енергетики все відновлять.

Тому моя порада така. Ми повинні шукати друзів, знайомих, родичів, які мешкають у селах та невеличких містах, де є альтернативне опалення для того, щоб на якийсь період поїхати,

– сказав ексглава Міненерго.

За його словами, якщо ж неможливо буде поїхати, то потрібно робити в містах громадські пункти обігріву, де використовуватимуться дизельні генератори або будівельні обігрівачі.

Зараз головне наше завдання з вами для того, щоб енергетики могли швидко відновлювати інфраструктуру – нам потрібно робити 100-відсоткову оплату за спожиту електроенергію, щоб були гроші, щоб можна було це обладнання купувати,

– заявив Плачков.

Також, наголосив ексміністр, потрібно економити всі енергоресурси, не лише електроенергію. Це стосується газу та тепла, а також продуктів переробки нафти – бензину й дизельного пального. Тому що ними потрібно забезпечити нашу армію в повному обсязі.

Атаки Росією об'єктів енергетичної інфраструктури: що відомо