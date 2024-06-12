У ДТЕК повідомили, що стабілізаційні відключення світла в Україні почнуться сьогодні на 2 години пізніше. У разі змін поінформують додатково.
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Як вимикатимуть світло
За інформацією від Укренерго, графіки відключень почнуть діяти на дві години пізніше – з 17:00 і до 23:00.
Також там закликали відповідально ставитись до споживання електроенергії. Росія постійно б'є по енергетичній інфраструктурі України, тож графіки відключення світла – необхідність для відновлення енергосистеми.
Чи є ризик повного блекауту
- В Укренерго відповіли, чи є зараз ризик повного блекауту. Також пояснили, чому не варто плутати його з контрольованими відключеннями.
- У компанії зазначили, що блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергією в системі та споживанням порушено, і Укренерго не контролює роботу системи. Водночас контрольовані відключення Укренерго застосовує саме для того, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.
- Наразі Укренерго не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Однак цей прогноз не враховує можливі наступні російські атаки.