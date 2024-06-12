У ДТЕК повідомили, що стабілізаційні відключення світла в Україні почнуться сьогодні на 2 години пізніше. У разі змін поінформують додатково.

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Як вимикатимуть світло

За інформацією від Укренерго, графіки відключень почнуть діяти на дві години пізніше – з 17:00 і до 23:00.

Також там закликали відповідально ставитись до споживання електроенергії. Росія постійно б'є по енергетичній інфраструктурі України, тож графіки відключення світла – необхідність для відновлення енергосистеми.

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