Відключення електроенергії у Львові: яка ситуація зі світлом 1 грудня

1 грудня у Львові та області вимкнуть електроенергію. Так, у регіоні досі тривають аварійні відключення.

Наразі графіки відключень світла на Львівщині не діють. Про це повідомили у Львівобленерго.

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Яка ситуація зі світлом на Львівщині

На Львівщині – аварійні відключення, які охоплюють більшість споживачів. Графіки не діють,

– заявили у компанії.

На цей час в Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності, тому на Львівщині продовжуються аварійні відключення відповідно до обсягів, які визначені розпорядженнями Укренерго.

Графіки відключень, які були оприлюднені раніше, не діють. Натомість під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об’єктів критичної інфраструктури.

У зв’язку із важкою ситуацією в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури вже вилучені низка об’єктів – такі як поліклініки, котельні, станції зв’язку, правоохоронні органи тощо.

Орієнтовно разова відсутність електроенергії складатиме 8 годин, далі протягом 4 годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на 8 годин.

У час, коли електроенергія подається, просять використовувати її лише для найнеобхідніших потреб – зарядка телефонів, павербанків тощо. Не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись – духовки, бойлери, посудомийні машини та інші.

Чи може Україна залишитися без світла на понад тиждень

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук раніше розповів 24 каналу, що за відсутності матеріалів надалі ускладнюватиметься процес ремонту, тому наступний блекаут, якщо він буде, може тривати довгий період – 7 – 14 днів. За його словами, все залежатиме від руйнувань та пошкоджень.

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