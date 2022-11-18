Чи збільшать тривалість відключень світла в Україні: відповідь Укренерго

Російські окупанти продовжують гатити ракетами по енергосистемі України. В Укренерго розповіли, чи може найближчим часом збільшитися тривалість відключень світла.

Українцям потрібно готуватись до можливих тривалих відключень електроенергії. Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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Чи збільшитися в Україні тривалість відключень світла

За словами Кудрицького, ворог хоче знищити українську енергосистему та спричинити тривалі відключення світла. Наразі наші фахівці працюють над тим, щоб не дати окупантам це зробити.

Тому до можливих тривалих відключень готуватись треба, але наразі ми вводимо графіки, які є плановими і ми будемо робити все, для того, щоб відключення не дуже тривалими,

– сказав Кудрицький.

Ситуація в енергосистемі залишається доволі складною. Ремонтні бригади працюють, а Укренерго вживає всіх заходів для стабілізації ситуації.

Кудрицький зазначив, що вже забезпечено електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, а також тривають відновлювальні роботи на інших об’єктах.

Ситуація зі світло дуже складна

Раніше Кудрицький повідомляв, що з початку жовтня 15 листопада сталася шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша – близько 100 ракет.

За словами очільника компанії, атака здійснена з цинічним розрахунком – в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче справитися з навантаженням.

"Ситуація серйозна, головне завдання Укренерго: зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення – значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх – від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", – розповів Кудрицький.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що внаслідок російської атаки 15 листопада вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ. У центральному та східному регіонах довелося застосувати графіки аварійних відключень.

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