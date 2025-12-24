15 – 20 годин без світла: очільник ДТЕК заявив про найважчу зиму для України

Українці нині переживають надскладний зимовий період. Відключення електроенергії навіть за нульової температури в деяких регіонах можуть тривати 15 – 20 годин на добу.

Кожен новий ворожий удар критично ускладнює ситуацію. Відповідну заяву в етері Bloomberg зробив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко, передає 24 Канал.

До теми Росіяни атакували ТЕЦ під Харковом: є жертва та поранені, в місті суттєво впала напруга

Що кажуть у ДТЕК про відключення світла взимку?

СЕО компанії розповів, що починаючи з вересня російські війська здійснили понад шість атак на електростанції компанії. За його словами, за рівнем інтенсивності ці удари не мають аналогів за останні чотири роки.

Він наголосив, що прийдешня зима може стати найскладнішою для України за весь період повномасштабної війни. Під ворожими ударами опинилися майже всі елементи енергетичної системи.

Йдеться про об'єкти генерації, мережі передачі, газову інфраструктуру, вугільний видобуток, тобто весь енергетичний комплекс загалом.

Очільник компанії також зазначив, що внаслідок російських обстрілів ДТЕК втратила близько 50% своїх генерувальних потужностей.

Ба більше, Тимченко зазначив, що з кожною новою атакою процес відновлення стає дедалі проблемнішим, оскільки країна стикається з гострим дефіцитом необхідного обладнання. Саме нестача технічних ресурсів, за його словами, наразі є ключовим викликом для галузі.

Керівник ДТЕК також наголосив, що енергетики фактично не мають резервних трансформаторів, генераторів чи турбін, а часу на їх виготовлення та запуск у виробництво до цієї зими вже не залишилося.

Нам потрібно знайти вживане обладнання. Ось чому наші команди подорожують по всій Європі, щоб знайти будь-яке обладнання до ТЕС, яке ми можемо привезти до України, щоб якомога швидше поповнити запаси,

– пояснив гендиректор ДТЕК.

Окрім того, він підкреслив важливість протиповітряної оборони, яка б змогла захистити енергосистему.

Які наслідки останніх російських атак по енергетиці?