На підтримку України: штаб-квартири ЄС і НАТО вимикали світло

Європейський союз і НАТО долучилися до акції "Підсвіти Україну". Вони вимкнули світло на підтримку українців, які залишилися без електрики через обстріли російського агресора.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель. Таким чином, Україну продовжує підтримувати весь світ.

Штаб-квартири ЄС і НАТО вимикали світло

Вимикаємо світло у будівлі Європейської ради і "ділимося" своїм світлом – і солідарністю – з українцями, які мають справу з блекаутом,

– заявив Мішель.



Штаб-квартири ЄС і НАТО вимикали світло / фото Шарль Мішель

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола зазначила, що у найтемніший день року, 21 грудня, Європарламент відгукнувся на заклик Володимира Зеленського вимкнути світло о 20 годині.

"Аби підсвітити Україну, ми продовжуємо надавати "генератори надії", аби допомогти нашим українським друзям пройти цю важку зиму", – наголосила Мецола.

Європарламент відгукнувся на заклик Зеленського вимкнути світло: дивіться відео

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над тим, аби збільшити потік електроенергії між Україною й Молдовою та рештою Європи.

Ми також мобілізуємо 900 генераторів, аби заживити країну, зокрема її лікарні,

– розповіла голова Європейської комісії.

Зауважимо, що до цієї акції долучилася штаб-квартира НАТО в Брюсселі, вимкнувши світло. Метою є підтримати збір коштів на генератори для українських лікарень.

Понад 60 топлокацій світу провели зворушливу акцію

Понад 60 визначних локацій світу 21 грудня провели акцію солідарності. Зокрема, до неї долучилися: Колізей, Сіднейська опера, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка та Лондона.

Ціль – привернути увагу та закликати донатити через UNITED24 на генератори для українських лікарень. Акція проходила на тлі візиту президента Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо, що міжнародні партнери намагаються допомогти розв'язати проблеми зі світлом. Зокрема, ЄС передасть Україні ще 40 електрогенераторів.