Відключення світла в Україні: як визначають ліміти для різних областей

Після масованих російських атак по всій Україні тривають планові відключення. В Укренерго пояснили, за яким принципом визначають ліміти енергоспоживання для різних регіонів.

Протягом кількох тижнів громадяни зверталися в Укренерго з проханням роз'яснити процес визначення лімітів енергоспоживання. Компанія зробила це публічно, аби донести якомога більшій кількості українців деталі цього процесу.

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Як визначають ліміти для областей

В Укренерго відзначили, що після 13 ракетних атак та 15 атак дронами усі великі українські ТЕС, ТЕЦ та ГЕС зазнали пошкоджень. Тож вони можуть вироблять менше електроенергії.

Нагадаємо головний принцип існування енергомережі: скільки електроенергії вироблено, стільки ж має бути в цей момент спожито. Дисбаланс у кілька відсотків призводить до аварій в системі,

– пояснюють в Укренерго.

Розподіл електроенергії пояснюють на прикладі пирога, коли компанія дорослих замовляла 1 пиріг, але для того, щоб з'їсти усе і бути ситим, Василь замовляв 40% кілограмового пирога, Марія – 20%, Михайло і Тетяна по – 15%, а Андрій – 10%. Однак коли у господині вистачає інгредієнтів тільки на півкілограмовий пиріг, то компанія за тими самими відсотками отримає удвічі менші шматки пирога.

Тобто є регіони, у яких були більші ліміти енергоспоживання через більшу кількість населення та об'єктів промисловості. Відповідно, менші ліміти отримували області, в яких щільність населення та кількість промислових об'єктів є меншою. Ліміти, які можуть отримати регіони після хвиль масованих атак, залежать від "пирога" – тобто того, скільки енергії може виробляти система.

Остаточні ліміти схвалює Міністерство енергетики

Кожне обленерго подає до Укренерго загальний прогноз споживання по своїй області, який має враховувати міграційні процеси, релокацію підприємств, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання та середньомісячні температури по регіону. Укренерго уже розраховує питому вагу кожного регіону в загальному обсязі споживання.

Відсотки, встановлені Укренерго, затверджує Міністерство енергетики або надає рекомендації до змін. Наприклад, після перевірок у січні виявили, що деякі обленерго у своїх розрахунках використали нижчі показники температури, ніж є в цьому сезоні, щоб збільшити свою частку в енергоспоживанні. Після перерахунків за рекомендацією Міненерго, зростання енергоспоживання зросло не на 30 – 50%, як прогнозували обленерго, а на 3%.

Ми розуміємо, що тривале життя в умовах лімітів виснажливе. Але важливо пам’ятати про реальні причини обмежень - це систематичні ракетні і дронові атаки росіян протягом 4 місяців і завдані ними руйнування. Енергетики усувають їх 24/7 і саме тому наша енергосистема, попри пошкодження, залишається об’єднаною,

– наголосили в Укренерго.



Розподіл енергоспоживання на прикладі пирога / Інфографіка Укренерго