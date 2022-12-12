На Полтавщині через негоду можуть повернутися аварійні відключення світла
Джерело:"Полтаваобленерго"
На Полтавщині вирує негода. Внаслідок цього у регіоні можуть повернутись до аварійних відключень електроенергії.
12 грудня на території Полтавської області спостерігається погіршення погодних умов, зокрема сильні пориви вітру. Про це повідомили у "Полтаваобленерго".
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На Полтавщині можуть повернутися до аварійних відключень
У зв’язку з негодою можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, які знаходяться під напругою. Так, "Полтаваобленерго" просить з розумінням поставитись до можливих аварійних перерв в електропостачанні через складні погодні умови.
Також мешканців Полтавщині просять не наближатися до обвислих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань менш ніж 8 метрів – щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом. Натомість негайно повідомте до кол-центру компанії за номерами телефонів:
- (0532) 510-910,
- 097-20-20-207,
- 093-17-02-533,
- 0800-305-035.
Що зі світлом на Полтавщині
12 грудня на Полтавщині діятиме графік погодинних відключень за схемою +4/-2. Тобто, протягом дня світло буде в такі години:
- 1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
- 3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00