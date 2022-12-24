В енергосистемі України є суттєвий дефіцит: де найскладніша ситуація зі світлом

Станом на 24 грудня в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Наразі енергетики роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням у країні.

Наразі працюють всі види генерації, але через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій. Про це повідомили в Укренерго.

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Де найскладніша ситуація зі світлом

Нині тривають певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація – у Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, та на Сході та Півдні – там Росія завдала нових артилерійських ударів по прифронтових районах та пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури. Там, де це можливо, ремонтні роботи тривають цілодобово.

Укренерго, генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні,

– зазначили у компанії.

Як в Україні справлятимуться з проблемами в енергетиці

Як розповів Денис Шмигаль, пошкодження призводять до складностей у транспортуванні електроенергії. Розв'язувати цю проблему можна лише в один спосіб – це ремонт і відновлення пошкоджених об'єктів, чим наші енергетики цілодобово займаються.

Шмигаль зазначив, що в Україні є постійний дефіцит потужностей, як вдень, так і вночі, який може сягати кількох гігаватів.