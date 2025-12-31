Укр Рус
31 грудня, 12:53
3

Знову обстріли та негода: яка ситуація зі світлом в Україні 31 грудня

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російські війська здійснили атаки на енергооб'єкти в кількох областях України, що призвело до знеструмлень, особливо в Донецькій та Одеській областях.
  • Негода також вплинула на енергосистему, знеструмивши 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях через сильний вітер та сніг.

Вночі та зранку 31 грудня російські війська вкотре здійснили атаки на енергооб'єкти в кількох областях України. Через складну ситуацію в енергосистемі наразі в більшості регіонів застосовуються графіки відключень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Яка ситуація зі світлом в областях?

Внаслідок ворожих обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях. За словами енергетиків, на Донеччині та Одещині обсяг знеструмлень є значним.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу, 
– додали в Укренерго.

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему 31 грудня у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

На ситуацію в енергосистемі також вплинули несприятливі погодні умови. Міністр енергетики України Олександр В'язовченко повідомив, що внаслідок сильного вітру та снігу повністю або частково знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях.

За словами енергетиків, ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Російські війська продовжують бити по Одещині

  • Вночі 31 грудня окупанти атакували два енергооб'єкти на Одещині, відомо про значні пошкодження. Також внаслідок нічної атаки є пошкодження інфраструктури та житлових будинків. У двох районах міста – влучання у багатоповерхівки.
     

  • Повідомляється про 5 постраждалих, серед них немовля у стані середньої тяжкості, хлопець 14 років та дівчинка 8 років. Усі доставлені до медичних закладів. Медики, рятувальники та всі міські служби працюють на місці.
     

  • Начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що наразі ситуація зі світлом в місті погана. Після попередніх ударів по енергетичних об'єктах в Одесі продовжуються проблеми з енергопостачанням, через це електротранспорт не працює вже два тижні.