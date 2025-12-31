Знову обстріли та негода: яка ситуація зі світлом в Україні 31 грудня
- Російські війська здійснили атаки на енергооб'єкти в кількох областях України, що призвело до знеструмлень, особливо в Донецькій та Одеській областях.
- Негода також вплинула на енергосистему, знеструмивши 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях через сильний вітер та сніг.
Вночі та зранку 31 грудня російські війська вкотре здійснили атаки на енергооб'єкти в кількох областях України. Через складну ситуацію в енергосистемі наразі в більшості регіонів застосовуються графіки відключень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Читайте також Зі світлом чи графіками: чи дають втішний прогноз енергетики на новорічну ніч
Яка ситуація зі світлом в областях?
Внаслідок ворожих обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях. За словами енергетиків, на Донеччині та Одещині обсяг знеструмлень є значним.
Наразі аварійно-відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу,
– додали в Укренерго.
Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему 31 грудня у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.
На ситуацію в енергосистемі також вплинули несприятливі погодні умови. Міністр енергетики України Олександр В'язовченко повідомив, що внаслідок сильного вітру та снігу повністю або частково знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях.
За словами енергетиків, ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Російські війська продовжують бити по Одещині
Вночі 31 грудня окупанти атакували два енергооб'єкти на Одещині, відомо про значні пошкодження. Також внаслідок нічної атаки є пошкодження інфраструктури та житлових будинків. У двох районах міста – влучання у багатоповерхівки.
Повідомляється про 5 постраждалих, серед них немовля у стані середньої тяжкості, хлопець 14 років та дівчинка 8 років. Усі доставлені до медичних закладів. Медики, рятувальники та всі міські служби працюють на місці.
Начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що наразі ситуація зі світлом в місті погана. Після попередніх ударів по енергетичних об'єктах в Одесі продовжуються проблеми з енергопостачанням, через це електротранспорт не працює вже два тижні.