Знову обстріли та негода: яка ситуація зі світлом в Україні 31 грудня

Вночі та зранку 31 грудня російські війська вкотре здійснили атаки на енергооб'єкти в кількох областях України. Через складну ситуацію в енергосистемі наразі в більшості регіонів застосовуються графіки відключень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Яка ситуація зі світлом в областях?

Внаслідок ворожих обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях. За словами енергетиків, на Донеччині та Одещині обсяг знеструмлень є значним.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу,

– додали в Укренерго.

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему 31 грудня у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

На ситуацію в енергосистемі також вплинули несприятливі погодні умови. Міністр енергетики України Олександр В'язовченко повідомив, що внаслідок сильного вітру та снігу повністю або частково знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях.

За словами енергетиків, ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.

