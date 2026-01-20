"Найгірша ситуація": Зеленський сказав, скільки людей у Києві досі без світла

Уночі 20 січня Росія вкотре масовано обстріляла українську енергетику. Багато громадян залишилися без світла, тепла і води.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував ситуацію в енергетиці. Найгірша – в Києві. Уночі були влучання по енергооб'єктах в області.

Що зі світлом в Україні?

Президент розкритикував роботу Повітряних сил по дронах і ракетах, наголосивши, що вона має бути більш ефективною.

Також глава держави розповів, що станом на вечір у Києві понад мільйон людей залишилися без електрики, а більше ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків – без тепла.

Політик підкреслив, що всі сили мають бути спрямовані на полегшення ситуації, а уряд має розробити нестандартні рішення для захисту життя, підтримки людей і бізнесу.

Він закликав до максимальної координації з бізнесом, зокрема щодо перерозподілу генерації та споживання, щоб стабілізувати ситуацію, а також розробити додаткові програми підтримки населення.

Зеленський очікує, що уряд детально опрацює всі ці питання і надасть конкретний перелік дій та рішень уже завтра.

У якому стані українська енергетика зараз?