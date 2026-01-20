"Найгірша ситуація": Зеленський сказав, скільки людей у Києві досі без світла
- У Києві понад мільйон людей залишилися без електрики, а більше 4 тисяч багатоквартирних будинків – без тепла після масованого обстрілу.
- Зеленський закликав до координації з бізнесом і розробки нестандартних рішень для захисту населення та підтримки економіки.
Уночі 20 січня Росія вкотре масовано обстріляла українську енергетику. Багато громадян залишилися без світла, тепла і води.
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував ситуацію в енергетиці. Найгірша – в Києві. Уночі були влучання по енергооб'єктах в області.
Що зі світлом в Україні?
Президент розкритикував роботу Повітряних сил по дронах і ракетах, наголосивши, що вона має бути більш ефективною.
Також глава держави розповів, що станом на вечір у Києві понад мільйон людей залишилися без електрики, а більше ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків – без тепла.
Політик підкреслив, що всі сили мають бути спрямовані на полегшення ситуації, а уряд має розробити нестандартні рішення для захисту життя, підтримки людей і бізнесу.
Він закликав до максимальної координації з бізнесом, зокрема щодо перерозподілу генерації та споживання, щоб стабілізувати ситуацію, а також розробити додаткові програми підтримки населення.
Зеленський очікує, що уряд детально опрацює всі ці питання і надасть конкретний перелік дій та рішень уже завтра.
У якому стані українська енергетика зараз?
- Колишній міністр палива та енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков пояснив, що нічна атака Росії на енергетику 20 січня ще більше ускладнила ситуацію в Україні. За його словами, більшість електроенергетичних об'єктів пошкоджені, особливо теплопостачальні станції, підстанції та мережі. Через це сьогодні майже вся електроенергія надходить від атомних і частково гідроелектростанцій, а теплові електростанції значною мірою зруйновані або пошкоджені. Плачков зазначив, що дефіцит обладнання серйозно ускладнює відновлення.
- Водночас, за словами Плачкова, тотальний блекаут в Україні малоймовірний через наявність імпорту електроенергії та роботу з європейською енергосистемою.
- Наступні 30 днів ситуація в енергосистемі України буде складною через обстріли, і проблеми з енергопостачанням можуть зростати. Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається в Одесі, Києві та Київській області, морози погіршують навантаження на систему.