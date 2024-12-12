Графік змістився на годину: як відключатимуть світло в Україні 13 грудня

Завтра, 13 грудня, в Україні планують застосовувати погодинні відключення електроенергії з 6:00 до 21:00 – графіки змістилися на годину, у попередні дні їх запроваджували з 7 ранку до 10 вечора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Найбільше відключень слід очікувати вже традиційно з 8:00 до 19:00 – у цей час обмеження застосовуватимуть у дві черги для побутових споживачів одночасно.

Графіки відключень світла

Передбачається, що 13 грудня для побутових споживачів запроваджуватимуться такі обмеження:

06:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 21:00 – одна черга відключень.

Обмеження для бізнесу

Для промисловості та бізнесу обмеження застосовуватимуть довше – з 6 ранку до 22 години вечора. Водночас відключення не стосуватимуться критичної інфраструктури та підприємств, які імпортують понад 60% електроенергії для власних потреб.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися... Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з'являється за графіком", – додали в компанії.

Зауважимо, що у ДТЕК своєю чергою опублікувала графіки відключень на 13 грудня для Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей. На споживачів залежно від групи чекає 1 або 2 відключення за день, максимальний час без світла поспіль – 4 години.

Відключення в областях / Інфографіки ДТЕК

Важливо! У всіх областях невдовзі встановлять однакові принципи застосування графіків погодинних відключень світла. Зокрема, кожну чергу буде додатково поділено на дві підчерги, які зможуть відключати в різний час. Нові правила відключень можуть набути чинності з нового року.