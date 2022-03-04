Відключено третій енергоблок, – ДСНС про ситуацію на Запорізькій АЕС
4 березня 2022 , 03:19Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС. Вони вже влучили в енергоблок. В ДСНС кажуть, що відключили третій енергоблок від єдиної енергосистеми.
Наразі працює тільки 4 енергоблок. Важливо, що протипожежний стан на АЕС – в межах норми.
Важливо Через обстріли окупантів на Запорізькій АЕС виникла пожежа
До речі, на обстріли відреагуали вже президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Дипломат застеріг, якщо станеться вибух, він буде масштабніший за Чорнобиль в 10 разів.