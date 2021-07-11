Чи чекати дешевих квитків: як "відкрите небо" з ЄС допоможе мандрівникам

Наприкінці червня Рада Євросоюзу схвалила підписання Угоди про спільний авіаційний простір з Вірменією, Тунісом та Україною. Угоду про "відкрите небо" планують підписати восени. В уряді кажуть, що вона дасть змогу українцям купувати дешеві авіаквитки та розширити географію подорожей.

Що передбачає угода про "відкрите небо"

Угода відкриє український ринок авіаперевезень для компаній з ЄС та створить спільний авіаційний простір. Головна мета угоди – зрівняти в деяких правах українські та європейські авіакомпанії та взаємно відкрити ринки авіаперевезень.

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Підписання цієї угоди передбачає, що в Україні будуть діяти європейські стандарти в галузі цивільної авіації. Це стосується захисту прав пасажирів, захисту довкілля, управління повітряного руху і безпеки польотів.

Спрощення авіаперевезень між Україною та ЄС буде проходити у два етапи:

на першому етапі знімуть всі обмеження для українських перевізників на польоти між містами ЄС . Так, компаніям не доведеться чекати на дозволи від Державної авіаційної служби, потрібно буде лише домовитися з аеропортами про слоти – періоди, протягом яких дозволені зліт та посадка повітряних суден.

. Так, компаніям не доведеться чекати на дозволи від Державної авіаційної служби, потрібно буде лише домовитися з аеропортами про слоти – періоди, протягом яких дозволені зліт та посадка повітряних суден. на другому етапі дозволять іноземним авіаперевізникам здійснювати внутрішні рейси в Україні.

Максим Гардус, експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України, зазначив, що переговори з Україною йшли давно, з 2006 року. А тільки у 2013-му текст Угоди про САП було погоджено сторонами. Тепер вже можна очікувати, що угода буде підписана восени 2021 року. Й після того договір повинен бути ратифікованим кожною державою-членом ЄС.

Якщо максимально спростити, то мова йде про зняття обмежень на виконання польотів між аеропортами України та країн ЄС. Політ з точки А в точку Б – предмет угоди між перевізником та аеропортом. Жоден державний орган не втручається в процес,

– говорить Гардус.

Нова угода зробить авіаквитки дешевшими / Фото Pixabay

Леся Мороз, адвокат, керівник Дніпровського офісу ЮФ "Ілляшев та Партнери", пояснила, що підписання угоди – це тільки перший крок. Наразі обговорювати будь-які переваги у короткостроковій перспективі для пасажирів передчасно. Процес імплементації угоди досить тривалий. Адже угодою передбачається інкорпорування в українське законодавство низки регламентів і директив ЄС, яким повинна займатися центральна влада.

Очікується, що угода сприятиме появі більшої кількості авіакомпаній в Україні та підвищенню конкуренції серед них, що в майбутньому може призвести до зниження цін на авіа подорожі. Але слід розуміти, що пасажири отримають таку можливість в довгостроковій перспективі,

– каже Мороз.

Вона додала, що зараз найбільша перевага для пасажирів полягає в обов’язковому запровадженні Україною директиви ЄС 261/2004 про захист прав пасажирів під час затримки та скасування рейсів, який регулює питання компенсацій.

У разі тривалої затримки рейсу авіакомпанія має надати пасажирам харчування та готель. Також пасажири можуть розраховувати на компенсацію від 200 євро до 600 євро, якщо затримка відбулася з провини авіакомпанії. Важливо, що ці вимоги розповсюджуються у тому числі та на лоукостери. Відтак, є сподівання, що національні авіаперевізники стануть більш відповідальними.

Які переваги такої угоди

Неля Онищенко, провідний аналітик консалтингової компанії MOST, каже, що основаними перевагами для українців стане зростання кількості маршрутів в європейському напрямку, конкурентне ціноутворення та зростання кількості внутрішніх авіаційних перевезень.

Угода про спільний авіаційний простір дозволить вийти на ринок України більшій кількості міжнародних компаній, що автоматично прибере монополізм з деяких напрямків. Конкуренція між перевізниками буде тим першим фактором, який призведе до ринкового формування ціни і її зниження.

Іншим фактором, який дозволить здешевить вартість перевезення для операторів ринку, стане право будь-якої авіакомпанії надавати послуги наземного обслуговування. Авіаперевізник не буде "зобов’язаний" користуватися тільки послугами місцевого монополіста. Зростання кількості маршрутів між українськими і європейськими містами також стане фактором зростання міжнародного пасажиропотоку,

– каже Онищенко.

Вона додала, що зараз у багатьох випадках авіаційне сполучення є тільки між великими містами-столицями (наприклад, Київ – Відень), водночас до деяких європейських міст взагалі немає прямих рейсів. Можливість виходу європейських компаній на український ринок з часом посприяє вирішенню даної проблеми.

Вітчизняні авіакомпанії побоюються збільшення конкуренції / Фото Pixabay

Окрім цього вона зазначила, що очікується зростання кількості внутрішніх авіаційних перевезень, але у довгостроковій перспективі. Зниження ціни квитка, внаслідок конкуренції між перевізниками стане передумовою для зростання пасажиропотоку.

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Частково це матиме вплив на інші види перевезень. Так, наприклад, на сьогодні середня ціна на квиток при ранньому бронюванні в напрямку з Києва до Львова становить 825 гривень, Одеси – 765 гривень, Івано-Франківська – 1300 грн.

Загалом, якщо бронювати за 3-4 тижні до вильоту, то ціна в середньому на 500-600 гривень вища. Водночас вартість квитка на потяг у вагон-купе чи люкс може бути або така ж, або не на багато нижча. Тому, потенційно, якщо ціни на авіаквитки в майбутньому знизяться, то частина людей перейде з потяга на літак.

З популяризацією відпочинку за кордом (в основному в Туреччині та Єгипті) інтерес до авіаперевезень починає зростати уже зараз. Угода дозволить формувати нові маршрути з європейських міст в українські, що стане вже вагомою перевагою з точки зору туризму та економіки,

– говорить Онищенко.

Які є недоліки

Максим Гардус каже, що деякі вітчизняні авіакомпанії побоюються збільшення конкуренції з іноземцями на внутрішньому ринку. Але ці страхи дещо перебільшенні – адже обсяг цього ринку поки що, на жаль, не є настільки великим, щоб привабити міжнародників.

Неля Онищенко додала, що одним із факторів, який стримує туриста від покупки квитка на літак є розвиток транспортної інфраструктури. Адже аеропорт не є кінцевою точкою подорожі. Крім того, в більшості випадків аеропорт знаходиться за містом. На сьогодні ще не всі аеропорти мають зручний транспорт, який доставить туриста в центр міста, а єдиним способом залишається таксі.

Недолік, який "зашитий" в текст Угоди, – це відсутність можливості повноцінного виходу українських авіаперевізників на внутрішній ринок ЄС. Якщо європейські перевізники можуть вільно формувати маршрути між українськими містами, то вітчизняні компанії – зможуть літати між містами в країнах ЄС, за умови включення в маршрут одного з українських міст,

– пояснила Онищенко.