Аеропорт "Львів" шукає шляхи відновлення цивільних польотів під час воєнного стану

В Україні знову заговорили про відновлення авіарейсів під час війни. Зокрема, це питання розглядають у Міжнародному аеропорті "Львів".

Там заявили, що уже розроблено деякі документи для можливого відкриття польотів цивільної авіації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міжнародний аеропорт "Львів".

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Що кажуть у Львові про відновлення цивільних рейсів

"Вивчаємо можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури", – йдеться у заяві аеропорту.

За словами його представників, уже розроблено операційний документ евакуації пасажирів, Також постійно проводяться тренування евакуації людей.

У заяві також зазначається, що сертифіковані тренери продовжують навчання для різних служб аеропорту.

"За час війни, близько 1300 фахівців за різними напрямками із різних служб авіагалузі, оновили знання та підтвердили рівень професійної кваліфікації за сертифікованими програмами Державіаслужби", – розповіли в аеропорті.

Також триває співпраця з партнерами, авіакомпаніями, урядовими організаціями тощо з метою пошуку шляхів відновлення цивільної авіації України.