Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, – Олексій Кулеба

Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Проте ключовим фактором залишається безпека пасажирів.

24 Канал пише з посилання на інтерв'ю Суспільному віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Він запевнив, що від моменту ухвалення рішення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі треба орієнтовно 45 – 50 днів.

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Що відомо про відновлення польотів

Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, які сьогодні в країні залучені за призначенням. Тому, коли в нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогодні, на жаль, це недоцільно,

– запевнив міністр.

Олексій Кулеба сказав, що сподіватись на відкриття аеропортів у 2025 році можна. Проте все залежатиме від ситуації на фронті.

"Але якщо бути реалістичними, то в принципі ми можемо говорити про це виключно з оглядкою на фронт. Як і всі інші питання, які стосуються розвитку нашої країни – у першу чергу фронт, після цього вже – будь-який інший розвиток", – запевнив міністр.

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До речі, старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон розповів, що, якщо пощастить, то Україна може відновити польоти в одному з українських аеропортів до кінця січня 2025 року.

Еллісон додав, що забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки вирушатимуть з аеропорту "Львів", проте президент України Володимир Зеленський наполягає, щоб першим був відкритий міжнародний аеропорт "Бориспіль" під Києвом.