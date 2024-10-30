Україна розробила план з відкриття аеропортів під час війни: що відомо

Україна презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Конференція щодо цього питання відбулася у Варшаві.

Цей план представило Міністерство розвитку громад та територій за підтримки Посольства США в Україні спільно з Державною авіаційною службою, Украерорухом, Командуванням Повітряних Сил та керівниками міжнародних аеропортів.

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Чи відкриють в Україні аеропорти

За даними міністерства, захід зібрав близько ста представників авіагалузі – профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що збереження авіаційної інфраструктури є стратегічним завданням.

Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко. Зрозуміло, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план,

– сказав міністр.

Під час конференції заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору.

Зазначається, що Державна авіаційна служба підготувала оцінку ризиків для цивільної авіації, документ презентував перший заступник голови Сергій Коршук. Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповів директор Украероруху Андрій Ярмак.

У пресслужбі зазначили, що про готовність українських аеропортів також розповіли генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.