Відкриття додаткових фронтів дуже допомогло б Україні: Данілов про Карабах, Калінінград і Курили

Олексій Данілов вважає, що відкриття додаткових фронтів у сфері інтересів Росії на територіях інших країн дуже допомогло б Україні у боротьбі проти країни-терориста. Йдеться передусім про Курили, Карабах і Калінінград.

Про це секретар РНБО повідомив в етері телемарафону єдиних новин 26 березня. 24 канал передає деталі.

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Ситуація на конфліктних територіях інших країнами з Росією

Олексій Данілов розповів, що після того, як Нагірний Карабах ввів на своїй території воєнний стан 26 березня, там "і справді щось активно відбувається". Сьогодні Вірменія зверталась до Росії, щоб країна-агресорка допомогла військами, однак вся російська армія звідти вийшла і відправилась на війну проти України ще минулого тижня.

25 березня Азербайджан розпочав наступ у Карабаху. Вірменія просить Росію збільшити там кількість військових. Стабільність у цьому конфліктному регіоні мають забезпечувати саме російські "миротворці", однак вони не стали запобігати ескалації.

Крім того, Данілов звернув увагу на заяву Японії стосовно незалежності чотирьох островів Курильської гряди у складі безпосередньо Японії. Після неї Росія розпочала на окупованих з 1945 року японських островах військові навчання, однак Данілов переконує, що кількість військових там дуже мала, адже чи не всі резерви живої сили країна-терористка відправила на війну проти України.

Чим закінчиться ця ситуація, поки невідомо. Але якщо для Росії будуть відкриватись додаткові фронти, які вона сама ж штучно створила власними діями, вони нам будуть дуже-дуже якісно допомагати,

– підкреслив секретар РНБО.

До слова, Данілов також наголосив, що якби всі країни, які зазнали втрат територій через російську агресію протягом історії, зараз зайнялись їхнім поверненням, то Росії було б чим зайнятись, окрім як бомбардувати українські міста і села, вбивати наших жінок і дітей. Тут посадовець згадав Молдову (Придністров'я), Грузію (Абхазія і Південна Осетія) та Польщу (Калінінградська область).

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