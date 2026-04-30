Чи відкриє Україна небо для літаків: Кулеба пояснив деталі

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба заявив, що Україна не чекає на формальне завершення війни для того, щоб почати думати про авіацію. Він наголосив, що питання безпеки є ключовим у прийнятті рішення щодо відкриття неба.

Про це міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив у коментарі 24 Каналу.

Коли Україна зможе відкрити небо для літаків?

За словами Кулеби, в Україні вже працює робоча група та є відповідні сценарії щодо можливого відкриття неба для цивільної авіації. Він наголосив на питанні безпеки у прийнятті рішення.

Важливо не створювати ілюзій. Рішення про відкриття неба – це виключно питання безпеки, а не готовності окремого аеропорту чи заяв окремих компаній,

– заявив Кулеба.

Віцепрем'єр-міністр зазначив, що важливим нюансом залишається захист повітряного простору системами ППО. Він зауважив, що Україна працює над власними протоколами та постійно аналізує загрози.

Олексій Кулеба пояснив, що Україна весь час готується, щоб у потрібний момент швидко відновити польоти, але відкрити небо можна буде лише тоді, коли це буде повністю безпечно.

Що ще відомо про можливе відкриття неба над Україною?

Авіаексперт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що створення Міністерством розвитку громад та територій Робочої групи, авіакомпаній та профільних органів для відновлення польотів не свідчить про швидке відкриття авіапростору в Україні.

Авіакомпанії, такі як SkyUp, визнають складність відкриття аеропортів через безпекові загрози, але сподіваються на повернення на ринок.

Також Міністерство розвитку громад і територій України в коментарі 24 Каналу пояснило, що відновлення роботи аеропортів можливе лише за умови гарантування повної безпеки для цивільної авіації.