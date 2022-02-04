Відкриття Олімпіади-2022, резолюція Польщі про Україну: головні новини 4 лютого

Сейм Польщі схвалив резолюцію на підтримку України. У Китаї відбулася церемонія відкритя Олімпіади-2022. Верховна Рада збирає підписи на відставку міністра Сергія Шкарлета. Україна програла Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу. Такими були головні новини 4 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Цікаво Мільйонні зарплати спецслужб: скільки отримують очільники ДБР, НАЗК, Нацполіції і СБУ

Сейм Польщі схвалив резолюцію щодо України

Джерело: твітер Андрія Дещиці

Верхня палата Сейму Польщі одноголосно схвалила резолюцію на підтримку України на тлі стягування російських військ до наших кордонів. У документі наголосили, що "Україна зіткнулася зі смертельною небезпекою".

Дуже важливо, щоб польська влада надійно підтримувала нашого сусіда, адже немає безпечної Польщі без незалежної України,

– мовиться у резолюції.

Сенат також підтримав надання Україні політичної та фінансової допомоги, зокрема й зброї. Депутати додали, що Польща разом з іншими країнами НАТО візьме участь у навчанні українських військових.

Польські політики наголосили, що діалог з Росією можливий, однак він не може відбуватися з військовим шантажем.



Повний текст резолюції / Фото Андрія Дещиці

Реакція України

У Верховній Раді України подякували польським колегам за підтримку. Заступниця голови парламенту Олена Кондратюк наголосила, що друзі пізнаються у біді й об'єднуються перед найбільшими загрозами й викликами. Руслан Стефанчук зазначив, що такими діями Варшава показує свою солідарність з Києвом.

Дякуємо нашим друзям за підтримку та солідарність,

– додав голова Верховної Ради.

У Китаї стартували Олімпійські ігри-2022

Джерело: 24 канал

У Пекіні на стадіоні "Пташине гніздо" відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. У ній взяли участь 95 країн, серед яких і Україна.

Столиця Китаю стала першим містом, яке прийняло і літню, і зимову Олімпіаду. Адже у 2008 році в Пекіні відбулися літні Олімпійські ігри.



У Китаї відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор / Фото Getty Images



Парад спортсменів у Пекіні / Фото Getty Images

Парад спортсменів традиційно відкрила Греція. З України на стадіон вийшли 9 спортсменів. Прапор несли олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу Олександр Абраменко й фігуристка Олександра Назарова. Урочистості тривали близько 2 годин, а наприкінці запалили Олімпійський вогонь.

До речі, через карантинні обмеження на Олімпіаді-2022 не буде іноземних вболівальників, а тільки місцеві.



Українська збірна на відкритті Олімпіади / Фото Getty Images

Курйоз з Путіним

Президент Росії Володимир Путін вирішив вдати ніби спить, коли виходила українська збірна. Кадр із заплющеними очима очільника Кремля одразу підхопили іноземні й українські ЗМІ.

До речі, російське телебачення цього року таки показало вихід збірної України. Адже на літній Олімпіаді його перебили рекламою.

Водночас американський коментатор, оголошуючи вихід українських олімпійців, згадав про багатотисячне військо агресора біля кордонів України.

Дивіться відео, як Путін "заснув" під час виходу збірної України: відео

Читайте також YouTube заблокував канали ОПЗЖ UkrLive та "Перший незалежний"

Шкарлета можуть відправити у відставку

Джерело: фейсбук Інни Совсун

Скандал через вибори президента Києво-Могилянської академії триває. Нардепка від партії "Голос" Інна Совсун подала у Верховну Раду проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти. Політикиня зазначила, що підтримує вимоги студентів попри те, що нові вибори у виші скасували.

Прем'єр-міністр повинен на це відреагувати. Адже проблема полягає не лише у тому, що відбулося втручання в автономію Могилянки, а й у тому, що за два роки на посаді Шкарлет так і не продемонстрував жодної візії та розуміння, що робити з системою освіти,

– зазначила Совсун.

Політикиня додала, що надіслала проєкт постанови для підписання усім народним депутатам.

Студенти не розійдуться, поки міністра не звільнять

4 січня студенти Києво-Могилянської академії прийшли під будівлю Кабінету Міністрів з вимогою відставки Шкарлета. Вони скандували: "Шкарлета на помийку", а в руках тримали плакати з написами: ""Шкарлет=Табачник", "Війна з Могилянкою – вирок міністерству", "Міністр тимчасовий – Могилянка вічна", "Навіщо мені система, яка працює проти мене" тощо.



Протест студентів під Кабміном / Фото Суспільне

Дивіться відео з протесту студентів:

Молодь зустрілася зі Шмигалем

Студенти відмовилися ходити на пари та оголосили, що протестуватимуть доти, поки Шкарлета не звільнять. Після того представники студентського самоврядування зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Політик запевнив молодь, що він на їхньому боці й підтримує автономію університетів.

Студенти домовилися з прем'єром, що нададуть письмове звернення про відставку міністра освіти. Після того Шмигаль розпочне політичні консультації з Верховною Радою щодо перевірки цього запиту.

На перевірку всіх фактів може піти кілька тижнів. Могилянка протягом всього цього часу буде страйкувати – допоки наше фінальне звернення про відставку Шкарлета не буде виконано,

– заявив член могилянської спільноти Микола Рибитва.



Студенти зустрілися з прем'єр-міністром / Фото Дениса Шмигаля

Чому протестують студенти

Києво-Могилянська академія провела вибори президента. Однак під час голосування у приміщення увірвалися невідомі люди в масках й пошкодили виборчі скриньки.

Переможцем голосування став ексміністр освіти та науки, експрезидент НаУКМА Сергій Квіт. Однак МОН вирішило не визнавати ці вибори й призначило нові.

Саме через це й обурилися студенти й вийшли на протест. Згодом наказ міністерства про перевибори скасували. Однак активісти так і не розійшлися, адже вони вимагають й відставки Сергія Шкарлета.

Цікаво Якби зателефонував, у той же момент був би посланий, – Монастирський про Трухіна

Сумна поразка України у матчі з Росією

Джерело: 24 канал

Збірна України зіграла у півфіналі Євро-2022 з футзалу проти Росії. На жаль, наші гравці програли з рахунком 2:3. Тепер українські футболісти змагатимуться за третє місце.

Російським спортсменам вдалось забити швидкий гол й м'яч після рикошету дезорієнтував голкіпера України Кирила Ципуна та влетів у сітку воріт. Тому першими рахунок відкрили, на жаль, росіяни. На 15-й хвилині вони подвоїли перевагу.

Вже через хвилину збірна України скоротила відставання. Нашій команді вдався ефектний розіграш, який ударом в кут воріт закінчив Євген Сірий. Другий гол України забив Данило Абакшин. Утім перемога все одно була за противником.

Дивіться відео голу України у ворота росіян:

Зеленський підбадьорив збірну

Президент Володимир Зеленський у своєму твітері подякував футболістам за "характер і класну гру". Він наголосив, що Україна чекала півфіналу футзального Євро 17 років. Тому спортсмени – наші герої. "Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим", – підсумував глава держави.