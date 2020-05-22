Відкриття ресторанів не покращить ситуацію: що чекає на ресторанний бізнес після карантину

З послабленням карантину відкрили тераси ресторанів, але з певними обмеженнями. Майже 80% людей у цій сфері тепер не отримують прибутку, а на відновлення бізнесу потрібен приблизно рік.

Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Асоціації рестораторів України Сергій Трахачов. Він додав, що також і суттєво знизився виторг.

У якому стані перебуває ресторанна галузь

Експерт зазначив, що з ресторанним бізнесом в Україні зараз усе погано. Прибутки складають лише до 20% від тих, що були в докарантинний час.

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"Це призвело до повального звільнення великої кількості людей. Станом на сьогодні, безробіття в цій галузі складає приблизно 80%. Тобто, це ті люди, які не отримують дохід. Вони або звільнені, або у відпустці своїм коштом. Решта 20% отримують неповний дохід", – наголосив Трахачов.

Про карантинні заходи

За його словами, ресторанний бізнес за замовчуванням готовий до будь-яких карантинних заходів. Він вважає, що харчова безпека завжди була і є на високому рівні.

Ми готові зменшувати кількість посадкових місць у залах для збереження соціальної дистанції між місцями за сусідніми столиками в 1,5 метра. Також буде відсутність загальних соусів, усе робитиметься в індивідуальному упаковуванні,

– сказав голова рестораторів.

Він додав, що на вимогу гостей у закладах готові надавати одноразовий посуд. Але більшість ресторанів використовують посудомийні машини з високими температурами, що безпечно.

Наслідки для ресторанів

"Відкриття ресторанів у повному режимі ніяких не покращить ситуацію. Оскільки відкриття літніх майданчиків не вирішує економічних проблем сповна, бо ми залежимо від погоди", – ствердив Трахачов.

Експерт наголосив, що відкриття залів є вкрай важливим, щоби повернути хоча б половину людей, які зараз без роботи та не отримують прибутків.

Що буде з рештою ресторанів

Проблеми відчуватимуть усі гравці ринку – від великих до малих, вважає експерт.

"Ми припускаємо, що третина відчуватиме величезні проблеми. Приблизно 15% не відкриються взагалі, ще 15% – відкриються, але через місяць – два. Вони можуть закритися чи перепрофілюватися, а з часом їх місце займуть нові гравці. Відновлення триватиме приблизно рік", – підсумував Трахачов.

Скільки ще триватиме карантин?Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня. Уряд опублікував відповідну постанову 21 травня.



Таким чином, ще понад місяць триватимуть обмеження, які запровадили у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, послаблення карантину вже стартувало. Наразі Україна перебуває на 2 з 5 етапів.