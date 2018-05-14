Відкриття посольства США в Єрусалимі: які ще країни плануюють відкрити там свої посольства

Офіційне відкриття посольства США 13 травня спричинило численні сутички та протести в Єрусалимі. Наразі відомо, що близько 40 палестинців загинуло під час протестів проти перенесення посольства США до Ізраїля.

Про це повідомив посол України в державі Ізраїль Геннадій Надоленко у прямому ефірі 24 Каналу.

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14 травня посольство США було перенесено з Тель-Авіва до Єрусалима. Приводом цьому послугувало визнання Дональдом Трампом Єрусалиму як столиці Ізраїлю у грудні минулого року. Через це тисячі людей вийшли на вулиці Єрусалима та Віфлеєма.



Масові протести в Єрусалимі через відкриття посольства США

Прем'єр-міністр Ізраїля у своїй промові сказав, що є три країни, з якими ведуться переговори. І наразі відомо, що Гватемала хоче відкрити посольство в Єрусалимі 16 травня і Парагвай також планує скоро перенести своє посольство, – прокоментував Геннадій Надоленко.

Посол України в Ізраїлі також додав, що всі інші країни утримуються від будь-яких коментарів на цю тему і сама Україна поки також не планує переносити своє посольство до Єрусалиму.

Нагадаємо, під час сутичок між палестинськими демонстрантами та ізраїльськими силами правопорядку на кордоні Сектора Газа та Ізраїлю щонайменше 37 палестинців були вбиті та понад 1000 поранені. Наказ стріляти по палестинцям був виданий ізраїльським солдатам, аби запобігти перетинанню кордону за будь-яку ціну.