Відмова "Нафтогазу" від закупівель через "Прозорро" є дуже тривожним сигналом, – політолог

Схоже, ідея залучення іноземців до наглядових рад і правління українських держкомпаній з тріском провалюється.

Так політолог Микола Давидюк прокоментував ситуацію навколо відмови НАК "Нафтогаз України" від закупівель обладнання через систему "Прозорро".

"Відмова "Нафтогазу" від закупівель через "Прозорро" – дуже тривожний сигнал. У минулому році за звинуваченням у корупції затримали колишнього голову "Укравтодору", поляка Славоміра Новака, а тепер скандал не меншого масштабу назріває в НАК "Нафтогаз України". Нібито хтось із директорів-іноземців розпорядився вивести тендер щодо закупівлі бурильних труб для компанії "Укргазвидобування", яка входить до групи "Нафтогаз", із системи "Прозорро". Злі язики та телеграм-канали пов'язують те, що відбувається з директором по трансформаційних процесах НАКу, громадянином Нідерландів Отто Ватерландером. Сам тендер ще не завершений, результати, як очікується, будуть оголошені в кінці цього тижня, але сам факт обходу "Прозорро" – вже очевидний. Якщо чутки про причетність іноземця до сумнівного рішення підтвердяться, це буде оглушливим ударом по ідеї нібито нейтральних менеджерів, якими в керівництві великих державних компаній повинні бути іноземці. Оскільки приховати відмову НАКу від закупівель через "Прозорро" вже не вдалося, цим інцидентом вже найближчим часом напевно зацікавляться антикорупційні органи", – зазначив політолог.

Оголошений раніше АТ "Укргазвидобування" тендер на закупівлю бурильних труб планується завершиться 7 липня 2021 року.