Відмова від ядерної зброї була помилкою і обманом, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що відмова від ядерної зброї була помилкою і Україна мала отримати членство у НАТО.
- Зеленський вважає, що ядерні держави-підписанти Будапештського меморандуму мали надати Україні парасольку безпеки, і що передача ядерної зброї була обманом.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відмова від ядерної зброї була несправедлива. Це, на його думку, Україна мала отримати бодай членство у НАТО.
Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Rest Is Politics.
Що Зеленський думає про Будапештський меморандум?
Володимир Зеленський вважає, що Україна отримала недостатньо через рішення відмовитися від ядерної зброї.
Я вважаю, що членство в НАТО – це найменше, що лідери України мали отримати в обмін на ядерний арсенал. Що ми отримали? Нічого. Це була нечесна гра і велика помилка,
– заявив він.
Він додав, що це помилка не лише України, а й інших підписантів меморандуму. Ядерні держави-підписанти мали б надати Україні парасольку безпеки.
"Зрештою, усе це було обманом. Значна частина нашої ядерної зброї була передана Росії. Наприклад, стратегічні літаки, які Росія зараз використовує проти нас у цій війні", – підсумував президент.
Зеленський назвав гарантії безпеки, яких хоче Україна
Зеленський наголосив на необхідності чітких гарантій безпеки від західних партнерів. Інакше Росія може напасти знову.
Україна планує додати нові засоби ППО до списку та розглядає можливість розміщення військової бази США чи спільної бази з Європою для зменшення ризиків агресії.