Відмови, рапорти, та самокаліцтва: розвідка про "успіхи" російської мобілізації

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізація в країні-агресорі не йде так гладко - окупанти масово відмовляються їхати воювати в Україну та всіляко намагаються ухилитися від призову.

Щоб не воювати на території України, окупанти вдаються до переховувань та самокаліцтв. Ті, хто дуже хоче жити, пишуть рапорти та відмови.

Важливо Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з Сумщини

ГУР повідомляє, що весь підрозділ російських спецпризначенців, який був у Сирії, відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. Зазначається, що за 2 дні боротьби із ЗСУ підрозділ втратив приблизно 30 військових.

За контрактом росіяни також не дуже хочуть служити – у Єкатеринбурзі лише на розмову щодо можливої участі у війні в Україні погодилося менше ніж 1 відсоток військових запасу.

З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться,

– продемонстрували статистику в розвідці.

Намагаються врятуватися від бійні в Україні і вже мобілізовані. За даними розвідки, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси із пораненими окупантами, які навмисне ранили себе – переважна більшість цих росіян мають поранення ніг.

Дивіться також: Нові вражаючі втрати окупантів за 8 квітня