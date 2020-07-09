В Одеській області прикордонники помітили серед моря відпочивальників з дітьми. Вітер заніс їх дуже далеко. Охоронці одразу ж повідомили про це рятувальників. Вдалося запобігти утопленню 17 відпочивальників, серед яких було 6 дітей.

Прикордонник помітив далеко у морі людей на байдарках

Військовий, перебуваючи на службі на спостережній вежі, помітив відпочивальників на байдарках та серфінгістів, які вирішили ловити морські хвилі у відкритому морі, та ще й з дітьми, повідомили в телеграмі МВС України.

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Однак циклонний вітер відносив людей все далі від берега. Вони запливли так далеко, що помітити з берега їх можна було тільки за допомогою спеціальних засобів.

Прикордонник одразу повідомив про це рятувальну службу, яка негайно ж вирушила на допомогу.

А згодом посеред моря виявили ще двох людей

Того ж дня охоронці кордону помітили ще двох людей на надувному матраці. Вони дрейфували далеко в морі.

Крім того, спецпризначенець ДОЗОРу у позаслужбовий час врятував жінку від утоплення.

Загалом того дня вдалося зберегти життя 17 відпочивальникам, серед яких 6 дітей.

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