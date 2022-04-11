В австрійському Відні відбулася мирна акція, під час якої вшанували жертв російської агресії в Україні. Захід відбувся біля головного символу Австрії та столиці зокрема – Собору святого Стефана.

Люди декілька разів виконали гімн України

Небайдужі люди прийшли на площу Стефана (Stephansplatz – 24 канал) ввечері 10 квітня. Вони вшанували українців, які загинули внаслідок вторгнення Росії.

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Захід організувала громадська організація Unlimited Democracy. Під час акції в центрі Відня запалили близько тисячі свічок у пам'ять про загиблих українців.

Учасники акції також скандували гасла на підтримку України. Окрім того, люди декілька разів заспівали гімн України.

У Відні відбулася акція пам'яті жертв російської агресії в Україні / Фото "Укрінформ"

Зауважимо, що 9-го квітня федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським.

Також він провів зустріч з мером Києва Віталієм Кличком.

Після візиту до України Карл Негаммер має зустрітися у Росії з Володимиром Путіним.

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