Паралельно змінюється бачення війни в Україні та зовнішньої політики країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Як змінюється ставлення білорусів до Росії?
За даними опитування, яке наводить СЗРУ, білоруси дедалі більше дистанціюються від Росії. Лише 26% респондентів зараз вважають спільну мову тим, що об'єднує два народи. Це на 11% менше, ніж із показниками 2014 року.
Частка тих, хто називає спільну історію головним зв'язком, знизилась з 55% до 37%. З дев'яти можливих "точок єдності" між білорусами та росіянами падіння зафіксоване у восьми. Натомість утричі більше людей у Білорусі заявили, що їх нічого не пов'язує з росіянами.
Окремим питанням є ставлення до війни Росії проти України. У вересні 2025 року 34% опитаних виступили проти війни, 27% – підтримали її, а 69% наголосили на мирних переговорах.
Вперше зафіксовано, що Росію білоруси частіше вважають небезпекою, ніж США. Якщо у квітні 2024 року лише 13% бачили у Росії загрозу, то у вересні 2025-го – вже 18%. Для США цей показник знизився з 24% до 14%,
– йдеться в повідомленні.
Понад 80% опитуваних назвали себе патріотами Білорусі. Визначають вони це за "любов'ю до білоруської мови та історії, чесну працю і турботу про майбутнє країни". Лояльність до влади склала лише 28%.
Як зазначає розвідка, попри низьке щоденне використання білоруської мови, її символічна роль посилюється. За останні 11 років частка тих, хто вважає її об'єднувальним чинником, зросла на 6%.
Щодо зовнішньої політики:
- 40% виступають за нейтралітет,
- 36% – за зближення з Росією,
- 15% – за зближення з Європою.
Динаміка показує ослаблення проросійських настроїв. Про це свідчить частка прихильників інтеграції з Росією, яка скоротилася майже на 20% за 11 років.
Останні заяви Білорусі про війну
Лукашенко наказав привести білоруську армію у стан боєготовності, ймовірно за вказівкою Кремля. Таку думку припустив заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко в етері 24 Каналу. За словами Латушка, дії білоруського лідера останні роки свідчать, що країна може бути підготовлена до війни.
Олександр Лукашенко заявив, що Україна навряд отримає ракети Tomahawk, закликав "заспокоїтися" щодо цього. Також він звинуватив Зеленського у небажанні досягнути до мирної угоди.