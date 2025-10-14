Паралельно змінюється бачення війни в Україні та зовнішньої політики країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Дивіться також Білорусь ще ніколи не була настільки готовою до війни: навіщо Лукашенко підняв по тривозі армію

Як змінюється ставлення білорусів до Росії?

За даними опитування, яке наводить СЗРУ, білоруси дедалі більше дистанціюються від Росії. Лише 26% респондентів зараз вважають спільну мову тим, що об'єднує два народи. Це на 11% менше, ніж із показниками 2014 року.

Частка тих, хто називає спільну історію головним зв'язком, знизилась з 55% до 37%. З дев'яти можливих "точок єдності" між білорусами та росіянами падіння зафіксоване у восьми. Натомість утричі більше людей у Білорусі заявили, що їх нічого не пов'язує з росіянами.

Окремим питанням є ставлення до війни Росії проти України. У вересні 2025 року 34% опитаних виступили проти війни, 27% – підтримали її, а 69% наголосили на мирних переговорах.

Вперше зафіксовано, що Росію білоруси частіше вважають небезпекою, ніж США. Якщо у квітні 2024 року лише 13% бачили у Росії загрозу, то у вересні 2025-го – вже 18%. Для США цей показник знизився з 24% до 14%,

– йдеться в повідомленні.

Понад 80% опитуваних назвали себе патріотами Білорусі. Визначають вони це за "любов'ю до білоруської мови та історії, чесну працю і турботу про майбутнє країни". Лояльність до влади склала лише 28%.

Як зазначає розвідка, попри низьке щоденне використання білоруської мови, її символічна роль посилюється. За останні 11 років частка тих, хто вважає її об'єднувальним чинником, зросла на 6%.

Щодо зовнішньої політики:

40% виступають за нейтралітет,

36% – за зближення з Росією,

15% – за зближення з Європою.

Динаміка показує ослаблення проросійських настроїв. Про це свідчить частка прихильників інтеграції з Росією, яка скоротилася майже на 20% за 11 років.

Останні заяви Білорусі про війну