Спекулює, – у Зеленського пояснили, чому в Орбана загострилася антиукраїнська позиція

Напередодні виборів в Угорщині між Будапештом і Києвом загострились дипломатичні взаємини. Додала напруги ситуація з затриманням угорською стороною українських інкасаторів. Для покращення діалогу між країнами наразі докладають зусиль МЗС України й Нацбанк.

Про це в етері 24 Каналу зазначив радник Офісу Президента Михайло Подоляк, підкресливши, що українська сторона намагається пояснити угорським колегам за посередництва європейських партнерів, що існують певні правила, яких варто дотримуватись.

Дивіться також Проти Орбана виходить "молодший Орбан": як в Угорщині почалася небезпечна гра з Україною

Вибори в Угорщині: які 2 теми для себе обрав Орбан?

Радник ОПУ закликав суспільство до 12 квітня (початок виборів в Угорщині) спокійніше ставитися до подій, які відбуваються. Подоляк зауважив на тому, що орбанівська партія "Фідес" вигравала вибори декілька років поспіль, однак цьогоріч ситуація дещо змінилась. Згідно з соцопитуваннями, сьогодні її випереджає опозиційна політсила "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Беручи до уваги психотип Орбана і конструкцію влади в Угорщині, зрозуміло, що він не хоче виходити з домінантного положення. Це запекла боротьба між "Тисою" і "Фідесом". Тому до 12 квітня будуть ще якісь провокативні заяви й дії. Правляча команда обрала для себе дві теми, на яких спекулює,

– розповів Подоляк.

Радник Офісу Президента України уточнив, що перша торкається Брюсселю, типу ЄС неправильно модерується і треба виглядати інакше, більше грошей давати Угорщині. Орбан "продає" таку тему відповідній категорії виборців.

Друге питання, яке просуває орбанівське оточення – антиукраїнське. Воно оголошує наратив, що слід взагалі припинити допомагати Україні.

Будь-які раціональні пояснення, коментарі угорською стороною все одно не сприймаються. Це не означає, що не варто займатися процесуальною роботою, яку сьогодні здійснюють МЗС України, Нацбанк, Ощадбанк, але треба зважати на політичний складник. Базова тема виборчої кампанії Орбана – антиукраїнська,

– пояснив Подоляк.

З його слів, угорський прем'єр прагне шляхом спекулятивних дій і заяв підвищити свій рейтинг. Подоляк наголосив, що у цей процес вкладається Росія. Кремль масштабує конфліктні ситуації, зокрема через соціальні мережі.

Нагадаємо! 5 березня два автомобілі інкасаторської служби були затримані правоохоронцями Угорщини. У складі інкасаторських бригад перебувало 7 працівників банку. Вони перевозили іноземну валюту та банківські метали відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк". Ввечері 6 березня стало відомо, що інкасаторів угорська сторона відпустила, вони повернулись в Україну.

Останні заяви Орбана на тему України: