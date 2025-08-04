Український посол у Туреччині Наріман Джелял заявив, що Анкара не може вважати Кремль своїм стратегічним союзником. Адже саме вона, ймовірно, опиниться під загрозою наступною в разі поразки України у війні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю дипломата для "РБК-Україна" від понеділка, 4 серпня. Однак між країнами все ще можуть існувати економічні зв'язки.

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Що розповів Джелял?

На думку посла, Туреччина має потенціал до регіонального лідерства, однак це можливо лише за умови партнерства з іншими країнами, зокрема Україною.

З Росією можна торгувати, але не може бути стратегічного партнерства, яке б захищало інтереси Туреччини. Якщо Росія розправиться з Україною, наступними будуть Кавказ і, можливо, сама Туреччина,

– вважає Джелял.

Він також нагадав, що історично Росія прагнула контролювати протоки Босфор і Дарданелли, аби вийти до Середземного моря. Тож тепер навіть тимчасове закриття проток Анкарою грає на руку Кремля.

Окрім того, дедалі більше турецьких політиків усвідомлюють ці ризики, тож Україна нібито не повинна вимагати від них відкритої підтримки – Туреччина діє насамперед у власних інтересах.

І якщо турецький політик чесний та об'єктивний, він неодмінно прийде до висновку, що в глобальному вимірі інтереси Туреччини, особливо щодо безпеки в Чорному морі, – це тісні партнерські відносини з Україною,

– підкреслив дипломат.

Нагадаємо, раніше Реджеп Ердоган заявляв, що в недалекому майбутньому війна Росії з Україною може завершитися саме в Туреччині. Він також зауважив, що з найпершого дня Анкара дотримується збалансованої та справедливої політики, спрямованої на мир.