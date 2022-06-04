Відновлення активів у Маріуполі можливе лише за умови перемоги України, – Метінвест

Від початку війни переведені в режим консервації та призупинили виробничу діяльність два металургійні комбінати компанії Метінвест в Маріуполі. Від бойових дій постраждали активи цих підприємств.

Мова йде про металургійні комбінати ММК імені Ілліча, "Азовсталь" та Авдіївський коксохімічний завод.

Цікаво Метінвест передає понад 100 тисяч бронежилетів для оборонців України

У компанії зазначають, що лише у випадку перемоги України можливе відновлення активів Метінвесту в Маріуполі.

Відновлення активів у Маріуполі можливе лише за умови перемоги України та деокупації міста. Допоки не буде припинено активну фазу російської воєнної агресії та не будуть відновлені надійні канали зв’язку із заводами, оцінити її вплив на заводи Групи неможливо. Щойно така оцінка стане можливою, Метінвест надасть оновлену інформацію щодо своїх планів із відновлення виробничої діяльності,

– йдеться в заяві Метінвесту.

У компанії наголосили, що за історією порятунку мирних маріупольців із бомбосховищ "Азовсталі" спостерігав увесь світ. Понад два місяці вони були у блокаді під постійними ворожими обстрілами.

На початку травня співробітники та прості люди, які ховалися в комбінаті-фортеці, нарешті опинилися в мирному Запоріжжі. Там їх зустріли представники Метінвесту та надали постраждалим необхідну підтримку.