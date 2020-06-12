Якщо у Києві зросте показник захворюваності на COVID-19, то місту доведеться повернутися до суворіших карантинних обмежень. У столиці знову можуть закрити ТРЦ та великі магазини, припинити роботу дитсадків.

Наразі показник тестування на коронавірус у столиці є одним з найвищих та становить 72 тести на 100 тисяч мешканців міста. Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко, пише 24 канал.

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Якщо показник по захворюваності у столиці складе 24 хворих на 100 тисяч людей, то Київ буде змушений повернути частину карантинних обмежень. Зараз такий показник – 16 хворих,

– уточнив мер Києва.

У разі приросту кількості інфікованих, поновлення карантинних обмежень буде стосуватися місць великого скупчення людей.

Зокрема, йтиметься про закриття великих магазинів, ринків, ТРЦ, дитячих садків та інших установ, де існує велика імовірність зараження.

Кличко також попросив правоохоронців більш суворо контролювати дотримання карантинних вимог у Києві. За його словами, багато людей ігнорують елементарні правила безпеки: не носять маски, не дотримуються необхідної дистанції.

Ситуація з коронавірусом у Києві: коротко