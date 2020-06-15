Україна офіційно з 15 червня відновлює міжнародне авіасполучення. Однак наразі міжнародні рейси обслуговує лише аеропорт у Борисполі, а без проблем та додаткових вимог вилетіти можна лише до білоруського Мінська.

Офіційно з 15 червня відкривають небо України для міжнародних регулярних рейсів. Однак, як нагадують у lowcostavia, наразі лише аеропорт у Борисполі може приймати та відправляти "міжнародку".

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Онлайн-табло аеропорту засвідчує, що 15 червня мали б відбутися 13 рейсів, з яких міжнародних – 8.

Куди зможуть полетіти українці з України саме 15 червня

Але радіти зарано – викреслити з можливих польотів доведеться чимало рейсів:

Станом на початок доби рейс на Тель-Авів (Ізраїль) уже скасували .

. Літаки МАУ до Кишинева (Молдова), Остенде (Бельгія) та Вільнюса (Литва) – це чартери . Квитки на них не продають.

. Квитки на них не продають. Квитки в Ахмедабад (Індія) та Дубай (ОАЕ) можуть придбати лише громадяни цих країн.

Нідерландська KLM продає квитки на рейси до Амстердама. Але, нагадаємо, в'їзд громадянам України до країн Євросоюзу ще не дозволили. Тож навіть за наявності квитка на рейс KLM українців просто не пустять.

Отже, єдиний міжнародний переліт, який можуть здійснити без проблем та зауваг українці 15 червня – це два рейси авіакомпанії Belavia із Києва до Мінська. Тобто, до Білорусі, до якої й раніше можна було полетіти – ця країна кордонів не закривала.



Онлайн-табло аеропорту в Борисполі станом на 4 ранку 15 червня / Скриншот