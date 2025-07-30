Напередодні розгляду в сесійній залі Верховної Ради президентського законопроєкту щодо НАБУ та САП кількість альтернативних законопроєктів вже перевищила 6.

Про це свідчать дані з офіційного порталу парламенту. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про альтернативні законопроєкти щодо НАБУ та САП?

Нові альтернативи до президентського законопроєкту подали народні депутати Ірина Геращенко разом із колегами з "Європейської Солідарності" – це проєкт №13533-5. Один із авторів цього варіанту, Олексій Гончаренко, також запропонував ще два документи: №13533-1 та №13533-2.

Окрім того, депутатська група на чолі з Інною Совсун подала свій альтернативний проєкт під номером №13533-6. До цього представники партії "Голос" підтримали законопроєкт №13531, спрямований на відновлення незалежності антикорупційних органів, однак його розгляд у профільному комітеті досі не планується.

Свої варіанти законодавчих змін також подали Юлія Тимошенко (№13533-3) та Дмитро Разумков (№13533-4).

Водночас очільник парламенту Руслан Стефанчук планує 31 липня запропонувати ухвалити президентський проєкт одразу в першому читанні й у цілому, а також забезпечити його оперативне підписання. Попри внутрішні дискусії, у фракції "Слуга народу" заявили про підтримку ініціативи глави держави.