Аеропорт у Львові готові відкрити наприкінці весни, – гендиректорка

У разі оптимістичного сценарію, один з аеропортів України вже готовий відновити свою роботу до кінця весни. Мовиться про летовище, що розтошоване у Львові.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова гендиректорки міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяни Романовської у коментарі "Високому замку".

Цікаво Для "повітряного щита" над Україною потрібно від 24 до 160 літаків: чи під силу це Європі

Що відомо про готовність аеропорту "Львів" відновити роботу

Тетяна Романовська розповіла, що 5 – 7 авіакомпаній готові працювати у Львові впродовж місяця після запуску термінала, як символ міцної солідарності з Україною. Аеропорт може запрацювати у квітні – травні цього року.

Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова,

– розповіла гендиректорка аеропорту.

Вона також наголосила, що чартерні рейси, швидше за все, буде намагатися повернути авіакомпанія Sky Up, адже в них гарна мережа маршрутів у Європі. Компанія готова виконувати ті самі маршрути зі Львова або з іншого українського міста.

"Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж 3 – 4 днів приїжджають до нас працювати", – зазначила Романовська.

Серед інших ймовірних дат відкриття неба – літо. Тетяна Романовська каже, якщо відкриють аеропорт у Львові, туроператори оперативно переорієнтуються з хабів у Польщі та ЄС, бо це буде зручніше та значно дешевше.

Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре,

– наголосила гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів".

Водночас, за її словами, також в уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України – ужгородського.

До слова, раніше міський голова Львова Андрій Садовий стверджував, що у 2025 році в Україні можуть відновити роботу кілька аеропортів. За словами львівського мера, для цього є всі необхідні технічні можливості, однак потрібне політичне рішення.