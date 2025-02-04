Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною, – директор
- Ryanair планує відновити польоти над Україною через 4 – 6 тижнів після закінчення війни, з намірами відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова.
- Виконавчий директор Майкл О'Лірі підкреслив, що для цього потрібне офіційне припинення бойових дій, а відновлення сполучення з Одесою може зайняти більше часу через пошкодження інфраструктури.
- О'Лірі висловив сподівання, що війну в Україні може бути закінчено цьогоріч, за допомогою дій та тиску Дональда Трампа.
Авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною. Це відбувається на тлі намірів президента США Дональда Трампа покласти край війні Росії проти України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар виконавчого директора Ryanair Майкл О'Лірі для видання Telegraph.
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Що відомо про плани Ryanair з відновлення польотів в Україні
Виконавчий директор Ryanair зазначив, що авіакомпанія розробляє план, який дозволить почати польоти протягом 4 – 6 тижнів після закінчення війни в Україні. Він також висловив сподівання, що це станеться вже цьогоріч.
Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, сподіваюся, буде якнайшвидше розв'язання питання незаконного вторгнення Росії в Україну,
– сказав О'Лірі.
Наразі у планах Ryanair відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова. Потужність буде забезпечена шляхом перенаправлення літаків, що базуються в таких аеропортах, як Лондон-Станстед та Орлі у Парижі для обслуговування міст.
Майкл О'Лірі також підкреслив, що потрібно саме офіційне припинення бойових дій, щоб задовольнити вимоги Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу.
За словами директора Ryanair, відновлення сполучення з Одесою може зайняти більше часу через рівень пошкоджень, тоді як деякі хаби на сході та півдні були розбомблені та фактично зруйновані. Зокрема, у Херсоні, куди раніше літали літаки авіакомпанії.
До слова, віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба раніше зазначав, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Однак ключовим фактором усе ж лишається безпека пасажирів.
Окрім того, відомо, що міжнародний аеропорт "Львів" розглядає можливість відновлення рейсів цивільної авіації під час воєнного стану. Для цього наразі розроблено операційний документ евакуації пасажирів, а також безпосередні тренування евакуації людей.