Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною, – директор

Авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною. Це відбувається на тлі намірів президента США Дональда Трампа покласти край війні Росії проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар виконавчого директора Ryanair Майкл О'Лірі для видання Telegraph.

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Що відомо про плани Ryanair з відновлення польотів в Україні

Виконавчий директор Ryanair зазначив, що авіакомпанія розробляє план, який дозволить почати польоти протягом 4 – 6 тижнів після закінчення війни в Україні. Він також висловив сподівання, що це станеться вже цьогоріч.

Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, сподіваюся, буде якнайшвидше розв'язання питання незаконного вторгнення Росії в Україну,

– сказав О'Лірі.

Наразі у планах Ryanair відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова. Потужність буде забезпечена шляхом перенаправлення літаків, що базуються в таких аеропортах, як Лондон-Станстед та Орлі у Парижі для обслуговування міст.

Майкл О'Лірі також підкреслив, що потрібно саме офіційне припинення бойових дій, щоб задовольнити вимоги Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу.

За словами директора Ryanair, відновлення сполучення з Одесою може зайняти більше часу через рівень пошкоджень, тоді як деякі хаби на сході та півдні були розбомблені та фактично зруйновані. Зокрема, у Херсоні, куди раніше літали літаки авіакомпанії.

До слова, віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба раніше зазначав, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Однак ключовим фактором усе ж лишається безпека пасажирів.

Окрім того, відомо, що міжнародний аеропорт "Львів" розглядає можливість відновлення рейсів цивільної авіації під час воєнного стану. Для цього наразі розроблено операційний документ евакуації пасажирів, а також безпосередні тренування евакуації людей.