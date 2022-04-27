На відновлення ракетного потенціалу Росії потрібні роки, – Маляр

Попри те, що армія ворога готувалася до війни, вона виснажується. Окупанти мають великі втрати – не тільки особові, але і зброї.

За ці 2 місяці Росія фактично удвічі скоротили свій запас ракет. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного марафону, повідомляє 24 канал.

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Росія не зможе швидко відновити свою зброю

Окупанти, за словами Маляр, намагаються якось відновити зараз свій ракетний потенціал. Однак швидко зробити це не вдасться.

Аби відновити той ракетний потенціал, який вони зараз знищили, підуть роки,

– наголосила Маляр.

Така ж ситуація, як відзначила заступниця міністра, і з іншим озброєнням окупантів. Оскільки застосовуються санкції (а до частини їхнього озброєння і військової техніки використовували комплектуючі з інших країн), зараз відновлювати потенціал буде дуже важко.

Ворога не треба недооцінювати, – Маляр

Попри це, як вважає Маляр, не можна недооцінювати ворога. Адже росіяни дійсно зараз розгорнули активні дії фактично по всій лінії зіткнення на Донецькому та Луганському напрямках. Також вони активно обстрілюють Харківщину.

"Південь України – також одна з цілей російських військ. Тому станом на зараз (мовиться про 27 квітня – 24 канал) там ведуть запеклі бойові дії, попри те, що їхня армія виснажується", – зауважила Маляр.

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