Після призупинення військової допомоги США Дональд Трамп заявив про наміри відновити постачання оборонної зброї для України. Зрештою, на це відреагували в Кремлі – росіянам потрібен час, аби розібратися.

Ситуацію у вівторок, 8 липня, прокоментував прессекретар диктатора Дмитро Пєсков. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як відреагували в Кремлі

За словами Пєскова, остаточної інформації щодо того, що постачання взагалі зупиняли, не було. Для нього "очевидно", що військова допомога Україні продовжується, зокрема й за участі Європи.

Усе це, на думку Кремля, "не лежить у річищі спроб сприяти мирному врегулюванню".

Що стосується того, які саме постачання, у якій кількості продовжують надходити в Україну зі США, тут ще потрібен час, для того, щоб це прояснити остаточно. Поки що багато йде суперечливої інформації,

– заявив путінський речник.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з Зеленським 4 липня Трамп запевнив, що відновить постачання зброї в Україну, аби допомогти їй протистояти російським атакам. "США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити", – пише WSJ з посиланням на джерела.

Згодом американський президент повторив це на зустрічі із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в понеділок, 7 липня. "Вони (українці – 24 Канал) дуже сильно постраждали. Ми відправимо ще трохи зброї – насамперед оборонної", – сказав Трамп.