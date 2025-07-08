Пєсков прокоментував наміри Трампа відновити постачання оборонної зброї Україні
- У Росії прокоментували намір Трампа відновити військову допомогу Україні, що "не сприяє мирному врегулюванню".
- За словами Пєскова, Кремлю потрібен час, щоб "прояснити остаточно" інформацію про постачання.
Після призупинення військової допомоги США Дональд Трамп заявив про наміри відновити постачання оборонної зброї для України. Зрештою, на це відреагували в Кремлі – росіянам потрібен час, аби розібратися.
Ситуацію у вівторок, 8 липня, прокоментував прессекретар диктатора Дмитро Пєсков. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Як відреагували в Кремлі
За словами Пєскова, остаточної інформації щодо того, що постачання взагалі зупиняли, не було. Для нього "очевидно", що військова допомога Україні продовжується, зокрема й за участі Європи.
Усе це, на думку Кремля, "не лежить у річищі спроб сприяти мирному врегулюванню".
Що стосується того, які саме постачання, у якій кількості продовжують надходити в Україну зі США, тут ще потрібен час, для того, щоб це прояснити остаточно. Поки що багато йде суперечливої інформації,
– заявив путінський речник.
Нагадаємо, під час телефонної розмови з Зеленським 4 липня Трамп запевнив, що відновить постачання зброї в Україну, аби допомогти їй протистояти російським атакам. "США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити", – пише WSJ з посиланням на джерела.
Згодом американський президент повторив це на зустрічі із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в понеділок, 7 липня. "Вони (українці – 24 Канал) дуже сильно постраждали. Ми відправимо ще трохи зброї – насамперед оборонної", – сказав Трамп.